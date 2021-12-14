Вацко: «Стиль Марлоса отмирает в современном футболе»

Известный комментатор высказался об уходе хавбека из «Шахтера»

Виктор Вацко / Фото - UEFA

Футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко поделился в эфире программы «Великий футбол» мыслями в связи с уходом Марлоса из «Шахтера».

Марлос, для меня, один из любимых футболистов в новейшей истории украинского футбола. Я их называю футбольными магами. Футболисты играют в стиле, который отмирает в современном футболе. Прекрасно работает с мячом, способен на футбольное чудо, может обыграть, забить. Сколько он мячей таких забил. Жаль, что Марлос покидает «Шахтер», покидает украинский футбол. Наш футбол от этого теряет.

Ранее директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна объяснил, почему Марлос не приехал на прощание команды с собой.