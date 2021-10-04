Вацко: «Стратегически Луческу выиграл у Де Дзерби этот матч»

Виктор Вацко / Фото: Twitter

Украинский журналист Виктор Вацко в эфире программы «Великий футбол» высказался о ничьей «Динамо» с «Шахтером» (0:0) в 10-м туре УПЛ.

Сегодняшний игровой день показал, что серьезно о своем будущем в клубах нужно задуматься в киевском «Динамо»: Шкурину, Супряге, в «Шахтере» – Сикану, потому что ты когда центральный нападающий и в такой игре в твоей команде нет центрального нападающего, тренер ставит не тебя, а ставит полузащитника на острие атаки – значит, что-то у тебя не так складывается в этой команде. Для чего ты здесь?! Какова твоя роль?! Сикан вышел, мне Сикан понравился. В сегодняшнем матче по крайней мере хоть на острие атаки появилась какая-то досказанность. Спинку поставить, зацепиться, где-то какой-то адрес давать для передач, он постоянно перед воротами, просто другое дело, что передачи туда не доходили, поэтому Сикана это в меньшей степени касается, а там компания «Динамо»: Шкурин, Супряга…

Шахтер «разбил» «Динамо» 3:0 в Суперкубке. Мирча в своем репертуаре, он раз на себя оттянул, давайте у меня здесь Аллея Славы в Донецке, здесь тренеры, плохое поведение, неуважение. Мирча такой был! Он сейчас просто работает на свою команду, а сегодня мы посмотрим после этого тура в турнирную таблицу – у «Динамо» плюс три. Мирча Луческу сегодня для себя стратегически на данный момент этот матч выиграл, он на pole position, если говорить терминологией Формулы 1, а дальше уже будет видно, кто как будет ошибаться, красные карточки, если так все останется, «заруба», эмоции, огонь на трибунах, будут матче второго круга, если так все будет оставаться»