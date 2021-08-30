Витиньо успешно прошел медосмотр в «Динамо»
Вацко: «У «Динамо» нет топ-форварда»
Луческу даже в половине матчей ставил в нападение Гармаша
Виктор Вацко / фото - dynamo.kiev
Украинский комментатор и футбольный эксперт Виктор Вацко прокомментировал ситуацию в линии атаки киевского «Динамо»:
«Мы прекрасно знаем стиль роботы Луческу. Он любит футболистов, которых он сам приглашает в команду. Если решение принимают за него, ему тяжело работать с футболистами.
Насколько я понимаю, Кулач, Рамирес и Шкурин не были креатурами Луческу. Илья сейчас выглядит интересно, но я все равно считаю, что на данный момент «Динамо» не имеет топ-форварда. Я считаю Буяльского оттянутым форвардом».
Ранее президент киевлян Игорь Суркис заявил, что до конца трансферного окна киевский клуб усилиться новыми игроками.
В минувшем матче нападение киевлян смогло сообразить 7 голов в ворота «Колоса».
Напомним, после разгрома «Колоса» тренер «Динамо» Мирча Луческу дал игрока дополнительный отдых.
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