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Вацко: «У «Динамо» нет топ-форварда»

Луческу даже в половине матчей ставил в нападение Гармаша
Футбол Украинская Премьер-лига
07:44
Вацко: «У «Динамо» нет топ-форварда»
Виктор Вацко / фото - dynamo.kiev

Украинский комментатор и футбольный эксперт Виктор Вацко прокомментировал ситуацию в линии атаки киевского «Динамо»:

«Мы прекрасно знаем стиль роботы Луческу. Он любит футболистов, которых он сам приглашает в команду. Если решение принимают за него, ему тяжело работать с футболистами.

Насколько я понимаю, Кулач, Рамирес и Шкурин не были креатурами Луческу. Илья сейчас выглядит интересно, но я все равно считаю, что на данный момент «Динамо» не имеет топ-форварда. Я считаю Буяльского оттянутым форвардом».

Ранее президент киевлян Игорь Суркис заявил, что до конца трансферного окна киевский клуб усилиться новыми игроками.

В минувшем матче нападение киевлян смогло сообразить 7 голов в ворота «Колоса».

Напомним, после разгрома «Колоса» тренер «Динамо» Мирча Луческу дал игрока дополнительный отдых.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Мирча Луческу Виктор Вацко

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