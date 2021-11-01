Луческу доволен. На матч «Динамо» – «Барселона» назначена бригада арбитров из Румынии
Вацко: «У Луческу есть требование: футболисты должны оказывать психологическое давление на арбитров»
Комментатор заявил, что в «Шахтере» румынский специалист также давал такую установку
Мирча Луческу / Фото: УПЛ
Украинский комментатор Виктор Вацко в шоу «Великий футбол» сообщил, что главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дает установку своим футболистам давить на арбитров.
«Касательно того, что игроки «Динамо» разговаривают с арбитрами. Когда Луческу был в «Шахтере», какая команда больше всего разговаривала с арбитрами? Я разговаривал с футболистами того «Шахтера». Это требование Луческу – футболисты должны разговаривать с арбитрами, должны создавать давление на арбитров. Кто как умеет, кто какой парламентер.
Спросите игроков «Шахтера», которые играли при Луческу: Шевчука, Срну, Гая, Тимощука. Это требование Луческу, они должны были бежать к судье и создавать давление на арбитра, загонять его в панику и таким образом психологически заставлять их судить в твою пользу».
В турнирной таблице УПЛ «Динамо» опережает» «Шахтер» на 3 очка.
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