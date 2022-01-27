Важная весна и сумасшедший июнь. Опубликован календарь сборной Украины на 2022 год

«Сине-желтые» проведут 4 матча за 11 дней

Фото - УАФ

Сборную Украины ждет 7 – 8 официальных матчей перед стартом чемпионата мира-2022. Календарь игр опубликовала пресс-служба УАФ.

В конце марта стартует плей-офф отбора за выход на Мундиаль в Катаре. В полуфинале «сине-желтые» встретятся с Шотландией. В случае победы команда выйдет на победителя пары Уэльс – Австрия.

Та же британская страна, помимо Ирландии и Армении, будет противостоять подопечными в Лиге наций. В рамках турнира украинцы проведут сразу четыре матча в период с 4 по 14 июля.