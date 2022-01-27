Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Важная весна и сумасшедший июнь. Опубликован календарь сборной Украины на 2022 год

«Сине-желтые» проведут 4 матча за 11 дней
Футбол Сборная Украины
27 января 22:41
Важная весна и сумасшедший июнь. Опубликован календарь сборной Украины на 2022 год
Фото - УАФ

Сборную Украины ждет 7 – 8 официальных матчей перед стартом чемпионата мира-2022. Календарь игр опубликовала пресс-служба УАФ.

В конце марта стартует плей-офф отбора за выход на Мундиаль в Катаре. В полуфинале «сине-желтые» встретятся с Шотландией. В случае победы команда выйдет на победителя пары Уэльс – Австрия.

Та же британская страна, помимо Ирландии и Армении, будет противостоять подопечным Александра Петракова и в Лиге наций. В рамках турнира украинцы проведут сразу четыре матча в период с 4 по 14 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Украина планирует провести товарищеский матч, если вылетит в стыках ЧМ-2022 от Шотландии.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Шотландии (футбол) сборная Уэльса (футбол) сборная Австрии (футбол) сборная Армении (футбол) сборная Ирландии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Украина планирует провести товарищеский матч, если вылетит в стыках ЧМ-2022 от Шотландии
Украина планирует провести товарищеский матч, если вылетит в стыках ЧМ-2022 от Шотландии
Футбол Сборная Украины
26 января 22:44
Петраков рассчитывает на 36 игроков в матче против Шотландии
Петраков рассчитывает на 36 игроков в матче против Шотландии
Футбол Сборная Украины
25 января 20:28
Петраков рассказал, как пандемия отразится на подготовке сборной Украины к стыкам ЧМ-2022
Петраков рассказал, как пандемия отразится на подготовке сборной Украины к стыкам ЧМ-2022
Футбол Сборная Украины
25 января 18:45
Шелаев: «Шансы сборной Украины в противостоянии с Шотландией – 50 на 50»
Шелаев: «Шансы сборной Украины в противостоянии с Шотландией – 50 на 50»
Футбол Сборная Украины
23 января 14:34
Тренер сборной Шотландии призывает болельщиков поддержать команду в игре с Украиной
Тренер сборной Шотландии призывает болельщиков поддержать команду в игре с Украиной
Футбол Чемпионат мира по футболу
20 января 12:24
Павелко заявил, что в УАФ планировали готовить сборную к стыковым матчам на базе «Ман Сити»
Павелко заявил, что в УАФ планировали готовить сборную к стыковым матчам на базе «Ман Сити»
Футбол Сборная Украины
19 января 17:26

Новости: Футбол

Йовичевич признался, чего не потерпит в своей команде
Йовичевич признался, чего не потерпит в своей команде
Украинская Премьер-лига
27 января 22:58
Важная весна и сумасшедший июнь. Опубликован календарь сборной Украины на 2022 год
Важная весна и сумасшедший июнь. Опубликован календарь сборной Украины на 2022 год
Сборная Украины
27 января 22:41
КМ. «Александрия» минимально уступила, а «Металлист 1925» был разбит
КМ. «Александрия» минимально уступила, а «Металлист 1925» был разбит
Украинская Премьер-лига
27 января 22:23
Малиновский лишился одноклубника. Гозенс – игрок «Интера»
Малиновский лишился одноклубника. Гозенс – игрок «Интера»
Серия А (Италия)
27 января 22:05
Сделка между «Фиорентиной» и «Ювентусом» по Влаховичу закрыта
Сделка между «Фиорентиной» и «Ювентусом» по Влаховичу закрыта
Серия А (Италия)
27 января 21:41
«Ференцварош» с Зубковым уступил в первом же матче при экс-тренере сборной России
«Ференцварош» с Зубковым уступил в первом же матче при экс-тренере сборной России
Украинские легионеры
27 января 21:27
Сборная Ирана без Сайядманеша выборола путевку на ЧМ в матче с Ираком
Сборная Ирана без Сайядманеша выборола путевку на ЧМ в матче с Ираком
Чемпионат мира по футболу
27 января 20:51
Голкипер «Динамо» получил сотрясение мозга после удара в голову от форварда «Буде-Глимта»
Голкипер «Динамо» получил сотрясение мозга после удара в голову от форварда «Буде-Глимта»
Украинская Премьер-лига
27 января 20:38
«Верес» арендует у «Динамо» экс-защитника «Шахтера»
«Верес» арендует у «Динамо» экс-защитника «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
27 января 20:15
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
5
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости