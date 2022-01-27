Украина планирует провести товарищеский матч, если вылетит в стыках ЧМ-2022 от Шотландии
Важная весна и сумасшедший июнь. Опубликован календарь сборной Украины на 2022 год
«Сине-желтые» проведут 4 матча за 11 дней
27 января 22:41
Фото - УАФ
Сборную Украины ждет 7 – 8 официальных матчей перед стартом чемпионата мира-2022. Календарь игр опубликовала пресс-служба УАФ.
В конце марта стартует плей-офф отбора за выход на Мундиаль в Катаре. В полуфинале «сине-желтые» встретятся с Шотландией. В случае победы команда выйдет на победителя пары Уэльс – Австрия.
Та же британская страна, помимо Ирландии и Армении, будет противостоять подопечным Александра Петракова и в Лиге наций. В рамках турнира украинцы проведут сразу четыре матча в период с 4 по 14 июля.
Ранее сообщалось, что сборная Украина планирует провести товарищеский матч, если вылетит в стыках ЧМ-2022 от Шотландии.
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