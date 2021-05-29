Важный игрок центра поля «Ман Сити» рискует пропустить финал ЛЧ

Гюндоган не смог провести до конца предматчевую тренировку

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Илкай Гюндоган / Фото - Getty Images

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рискует пропустить финал Лиги чемпионов против «Челси». Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Немец получил травму колена еще в матче АПЛ против «Брайтона» (2:3). Хавбека приберегли, оставив в запасе, в поединке с «Эвертоном» (5:0).

Футболист смог принять участие в предматчевой тренировке на «Драгау» в пятницу, 28 мая. Но из-за полущенного ушиба ему пришлось завершить занятие преждевременно.

Гюндоган является важной часть своей команды в текущем сезоне. Игрок провел 45 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей и оформив 5 результативных передач.

Финал Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.