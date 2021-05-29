Важный игрок центра поля «Ман Сити» рискует пропустить финал ЛЧ
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рискует пропустить финал Лиги чемпионов против «Челси». Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
Немец получил травму колена еще в матче АПЛ против «Брайтона» (2:3). Хавбека приберегли, оставив в запасе, в поединке с «Эвертоном» (5:0).
Футболист смог принять участие в предматчевой тренировке на «Драгау» в пятницу, 28 мая. Но из-за полущенного ушиба ему пришлось завершить занятие преждевременно.
Гюндоган является важной часть своей команды в текущем сезоне. Игрок провел 45 матчей во всех турнирах, забив 17 мячей и оформив 5 результативных передач.
Финал Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» – «Челси» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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