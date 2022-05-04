Дулуб: «Миколенко практично з'їв Салаха»
Вболівальники «Евертона» визнали Миколенка найкращем гравцем команди у квітні
Український захисник випередив Гордона та Рішарлісона
20:11
Віталій Миколенко / Фото - FacebookФанати англійського «Евертона» на сайті Grandoldteam шляхом голосування обрали найкращого футболіста команди у квітні.
Їм став український захисник Віталій Миколенко. Він залишив позаду Ентоні Гордона та Рішарлісона.
«Віталій Миколенко перебуває у клубі лише чотири місяці. За цей час його батьківщина була занурена у війну, якої вона не заслуговує, і турбота про родину та друзів має бути першорядною в його думках».
«Однак його виступи на полі продемонстрували глибину характеру та атлетизм. Його швидко полюбили вірні Гудісону фанати. Миколенко набрав трохи більше 18% від загальної кількості поданих голосів».
У квітні Миколенко зіграв 5 матчів у складі «ірисок», в яких виходив у старті та грав усі 90 хвилин.
Нагадаємо, що у минулому турі «ірискам» вдалося здобути сенсаційну перемогу над «Челсі» (1:0).