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Вболівальники «Евертона» визнали Миколенка найкращем гравцем команди у квітні

Український захисник випередив Гордона та Рішарлісона
Футбол Украинские легионеры
20:11
Вболівальники «Евертона» визнали Миколенка найкращем гравцем команди у квітні
Віталій Миколенко / Фото - Facebook
Фанати англійського «Евертона» на сайті Grandoldteam шляхом голосування обрали найкращого футболіста команди у квітні.

Їм став український захисник Віталій Миколенко. Він залишив позаду Ентоні Гордона та Рішарлісона.

«Віталій Миколенко перебуває у клубі лише чотири місяці. За цей час його батьківщина була занурена у війну, якої вона не заслуговує, і турбота про родину та друзів має бути першорядною в його думках».


«Однак його виступи на полі продемонстрували глибину характеру та атлетизм. Його швидко полюбили вірні Гудісону фанати. Миколенко набрав трохи більше 18% від загальної кількості поданих голосів».


У квітні Миколенко зіграв 5 матчів у складі «ірисок», в яких виходив у старті та грав усі 90 хвилин.

Нагадаємо, що у минулому турі «ірискам» вдалося здобути сенсаційну перемогу над «Челсі» (1:0).
Владимир Кириченко
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Виталий Миколенко Эвертон

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