Вечеринка на тренировке. Как игроки сборной Украины поздравили Шапаренко с днем рождения

Николай Шапаренко / фото - УАФ

Вчера, 4 октября сборная Украины под руководством Александра Петракова провела свою первую тренировку в рамках сентябрьского сбора.

В этот день хавбек «Динамо» Николай Шапаренко праздновал свой день рождения, и товарищи по национальной команде вместе с тренером решили поздравить игрока, подарив ему памятную футболку с 23-им номером – именно столько лет исполнилось футболисту.

Игрок поделился впечатлениями от празднования в стане сборной:

Нас ожидает игра с финнами на выезде. Это хорошая команда, к которой нужно хорошо подготовиться, изучить ее сильные и слабые стороны. Впереди подготовка к матчу.

Предыдущий поединок с Финляндией оставил негативные воспоминания, поскольку мы доминировали на протяжении всей игры, но соперники забили гол просто из ничего. У нас есть повод исправиться, поэтому нужно работать по-максимуму».