Вечеринка на тренировке. Как игроки сборной Украины поздравили Шапаренко с днем рождения
Вчера, 4 октября сборная Украины под руководством Александра Петракова провела свою первую тренировку в рамках сентябрьского сбора.
В этот день хавбек «Динамо» Николай Шапаренко праздновал свой день рождения, и товарищи по национальной команде вместе с тренером решили поздравить игрока, подарив ему памятную футболку с 23-им номером – именно столько лет исполнилось футболисту.
Игрок поделился впечатлениями от празднования в стане сборной:
«Было приятно получить памятную футболку, которая останется со мной надолго и будет напоминать об этом сборе. Все желали мне здоровья. Я думаю, это самое главное сейчас.
Нас ожидает игра с финнами на выезде. Это хорошая команда, к которой нужно хорошо подготовиться, изучить ее сильные и слабые стороны. Впереди подготовка к матчу.
Предыдущий поединок с Финляндией оставил негативные воспоминания, поскольку мы доминировали на протяжении всей игры, но соперники забили гол просто из ничего. У нас есть повод исправиться, поэтому нужно работать по-максимуму».
Впереди команду ждет игра со сборной Финляндии в рамках подготовки к ЧМ-2022. Матч состоится 9 октября в 19:00.
Напомним, Петраков высказался по поводу невызова Малиновского в сборную Украины.
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