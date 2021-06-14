Вегорст: «Это был захватывающий матч, и мы в итоге одержали заслуженную победу»

Ваут Вегорст / Фото: UEFA

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст высказался о тяжелой победе над командой Украины (3:2). Слова игрока приводит портал UEFA.



Возможно, мы действовали слишком пассивно, когда соперник забил первый гол, и дали свободно ударить головой после подачи со штрафного при их втором голе. Такие вещи делать нельзя. Но в конце концов мы сумели выиграть, а это главное.

В первом тайме у меня было очень мало пространства, но нужно было просто продолжать играть и ждать своего часа, который не замедлил случиться. Когда настал момент, я сделал то, что было нужно. Поэтому я счастлив».