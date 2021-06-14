UEFA назвал лучшего игрока матча Нидерланды – Украина
Вегорст: «Это был захватывающий матч, и мы в итоге одержали заслуженную победу»
Ваут отметил, что его команда плохо играла лишь пять минут
Ваут Вегорст / Фото: UEFA
Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст высказался о тяжелой победе над командой Украины (3:2). Слова игрока приводит портал UEFA.
«Это был захватывающий матч, и мы в итоге одержали заслуженную победу. На мой взгляд, мы играли очень хорошо на протяжении больших отрезков игры. За исключением, разумеется, тех сумасшедших пяти минут, когда мы дважды пропустили.
Возможно, мы действовали слишком пассивно, когда соперник забил первый гол, и дали свободно ударить головой после подачи со штрафного при их втором голе. Такие вещи делать нельзя. Но в конце концов мы сумели выиграть, а это главное.
В первом тайме у меня было очень мало пространства, но нужно было просто продолжать играть и ждать своего часа, который не замедлил случиться. Когда настал момент, я сделал то, что было нужно. Поэтому я счастлив».
Напомним, ранее Андрей Шевченко рассказал, что Украина хорошо себя проявила с Нидерландами.
Комментарии 0