Великий обман: в Бундеслиге два года выступал футболист под вымышленным именем

Во всем виной агент игрока

Силас Катомпа Мвумпа / фото - Eurosport

Силас Вамангитука, выступающий в немецкой Бундеслиге за «Штутгарт» рассказал, что на самом деле у него другая фамилия и он на год старше, чем было заявлено.

Игрок самолично принял решение раскрыть правду властям Германии и получил из ДР Конго подтверждение своих данных.

«В последние годы я жил в постоянном страхе, и я также очень беспокоился о своей семье в Конго. Для меня было непросто раскрыть свою историю. Я осмелился сделать это только при поддержке моих новых консультантов. Мне стало ясно, что больше не нужно бояться. Я бы не осмелился пойти на этот шаг, если бы «Штутгарт» не стал для меня вторым домом, где я чувствую себя в безопасности. Сегодня я очень рад, и я надеюсь, что смогу поддержать других игроков, у которых был подобный опыт с агентами. Я глубоко признателен клубу за доверие и поддержку, которые они проявили за это время».

Руководство «Штугарта» не только не отвернулось от игрока, а полностью его поддержало и объяснило общественности эту сложную и запутанную ситуацию:

«Правдивое имя игрока — Силас Катомпа Мвумпа. Он родился 6 октября 1998 года в Киншасе (Конго), поэтому сегодня ему 22 года. Поскольку Силас был очень молод, совершенно неопытен и одинок, он доверился агенту, которого он уже знал по встрече в Конго, и впоследствии стал полностью зависимым. Он жил в Париже с агентом, который в значительной степени изолировал его от окружающей среды. По всей видимости, у Силаса не было ни доступа к своему аккаунту, ни к своим документам в это время. Агент сменил личность и предоставил ему документы как Силас Вамангитука (имя его отца) и дату рождения, 6 октября 1999 г., которая была изменена ровно на один год. После того, как он приобрел доверие к людям, вовлеченным в клуб и товарищам по команде в Штутгарте, то смог постепенно оторваться от посредника. Силас раскрыл свою ситуацию, несмотря на большой страх перед своим предыдущим посредником. С тех пор Штутгарт активно поощрял и поддерживал Силаса, помогая прояснить его ситуацию и активно обращаясь к ответственным властям. В то время как спортивный директор Свен Мислинтат, в частности, поддерживает контакты с игроком и его новыми советниками, Томас Хитцльспергер установил контакт с ДФЛ».

В минувшем сезоне Силас провел за «Штутгарт» 27 матчей, в которых записал на свой счет 18 очков по системе гол+пас, и стал одним из главных открытий сезона в Бундеслиге.

Игрок помог своей команде закрепиться в середине таблицы и привлек к себе внимание нескольких топ-клубов, уже готовых выкупить его. Остается надеяться, что история с фейковым именем не помешает карьере талантливого полузащитника.

Напомним, лучшим игроком сезона в Бундеслиге был признан Роберт Левандовски.