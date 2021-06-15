Великий. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы

Португалец забил Венгрии дважды

Криштиану Роналду / Фото: UEFA

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы.

Роналду забил два мяча сборной Венгрии (3:0) в 1-м туре Евро-2020, это его 10-й и 11-й голы в финальной части чемпионатов Европы.

Роналду обошел Мишеля Платини, у которого 9 голов в финальной части чемпионатов Европы.

Также Роналду стал первым футболистом в истории, который сыграл на 5-ти Евро. Кроме того, Роналду стал первым игроком в истории Евро, который забивал на 5-ти форумах подряд.