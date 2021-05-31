«Венеция» последней вышла в Серию А
«Венеция» отпраздновала выход в Серию А прогулкой по каналам города
Команда сыграет в элите впервые за 20 лет
09:10
Фото: Venezia
«Венеция» вышла в Серию А, выиграв плей-офф Серии Б за повышение в классе.
В честь такого события, команда отпраздновала это прогулкой по каналам города.
L’abbraccio della Città al @VeneziaFC_IT per festeggiare il ritorno in #SerieA!— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) May 29, 2021
W Venezia, W lo Sport!
Grazie ragazzi @comunevenezia @CMVenezia pic.twitter.com/fbtjUul8y8
«Венеция» впервые сыграет в элите за 20 лет.
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