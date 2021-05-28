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«Венеция» последней вышла в Серию А
В финале плей-офф команда одолела «Читтаделлу»
07:46
Фото: twitter.com/VeneziaFC
«Венеция» стала последним участником Серии А.
В финале плей-офф команда обыграла «Читтаделлу» по итогам двух матчей. Первая игра завершилась победой «Венеции» (1:0), а вторую команды свели вничью (1:1).
Таким же образом «Венеция» одолела в полуфинале «Лечче».
В Серии А она сыграет впервые с сезона-2001/02. Также повышение заработали «Эмполи» и «Салернитана».
Примечательно, что стадион «Венеции» находится практически на воде. Добраться до него можно по водным путям.
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