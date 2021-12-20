Дело в деньгах. Президент FIFA не скрывает истинных мотивов проведения ЧМ каждые два года
Венгер – о ЧМ каждые два года: «Все будут только в плюсе»
Экс-тренер рассказал о новой идее
20 декабря 22:40
Фото: BBC
Глава отдела глобального развития FIFA Арсен Венгер рассказал о плюсах проведения чемпионатов мира каждые два года.
«Исследования очень ясно показывают, что не будет никаких проблем с точки зрения экономики. И все будут только в плюсе, так как пирог станет больше.
Мы учли замечания европейских команд, которые не хотят играть все матчи отбора за один месяц».
Голосовать за нововведение будут на ближайшем саммите FIFA в январе.
Известно, что UEFA и многие ассоциации не поддерживают эту идею.