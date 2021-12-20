Венгер – о ЧМ каждые два года: «Все будут только в плюсе»

Экс-тренер рассказал о новой идее

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Глава отдела глобального развития FIFA Арсен Венгер рассказал о плюсах проведения чемпионатов мира каждые два года.

«Исследования очень ясно показывают, что не будет никаких проблем с точки зрения экономики. И все будут только в плюсе, так как пирог станет больше. Мы учли замечания европейских команд, которые не хотят играть все матчи отбора за один месяц».

Голосовать за нововведение будут на ближайшем саммите FIFA в январе.

Известно, что UEFA и многие ассоциации не поддерживают эту идею.