Венгер – о Мбаппе: «ПСЖ нельзя было отказываться от 180 миллионов евро»
Начальник отдела развития футбола FIFA Арсен Венгер прокомментировал для Canal+ ситуацию Килиана Мбаппе в ПСЖ:
«Время играет против ПСЖ. Мой опыт подсказывает, что когда вы слишком долго находитесь в подобной ситуации, вам становится сложнее найти из неё выход.
Я полтора года ждал, когда ПСЖ уговорит Мбаппе продлить контракт. Он незаменимый игрок для парижан, но времени на его продление осталось крайне мало. Уже сейчас он может подписать контракт с кем угодно.
У ПСЖ на руках было твердое предложение от «Мадрида». Нельзя отказываться от 180 млн евро, ведь даже для ПСЖ это очень большая сумма. Когда вы отклоняете такие предложения, у вас должна быть веская причина.
Думаю, когда они отказались от этих денег, они сказали себе: «Нас ждет отличный сезон. У нас есть Месси, и мы не можем позволить себе потерять Мбаппе, мы сможем уговорить его остаться».
«Реал» предлагал за французского нападающего 180 миллионов евро, но парижане отказались продавать футболиста, у которого остался один год по контракту.
По информации СМИ, «сливочные» уже согласовали контракт с футболистом, который он подпишет после матчей 1/8 Лиги чемпионов. Мбаппе перейдет в испанский гранд на правах свободного агента.
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