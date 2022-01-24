Венгер – о Мбаппе: «ПСЖ нельзя было отказываться от 180 миллионов евро»

Килиан Мбаппе / фото - PSG

Начальник отдела развития футбола FIFA Арсен Венгер прокомментировал для Canal+ ситуацию Килиана Мбаппе в ПСЖ:

Я полтора года ждал, когда ПСЖ уговорит Мбаппе продлить контракт. Он незаменимый игрок для парижан, но времени на его продление осталось крайне мало. Уже сейчас он может подписать контракт с кем угодно.

У ПСЖ на руках было твердое предложение от «Мадрида». Нельзя отказываться от 180 млн евро, ведь даже для ПСЖ это очень большая сумма. Когда вы отклоняете такие предложения, у вас должна быть веская причина.

Думаю, когда они отказались от этих денег, они сказали себе: «Нас ждет отличный сезон. У нас есть Месси, и мы не можем позволить себе потерять Мбаппе, мы сможем уговорить его остаться».