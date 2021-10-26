Венгер поставил под сомнения эффективность Роналду в АПЛ
Экс-тренер «Арсенала», а ныне глава FIFA по развитию футбола Арсен Венгер высказался для Metro о возвращении нападающего Криштиану Роналду в МЮ:
«Я бы не сказал, что это была ошибка. Но, конечно, был определенный эмоциональный момент – он был таким фантастическим игроком.
Верю, что Роналду все еще может забивать голы, которые нужны команде. Может ли он делать это, постоянно проводя игры с очень высокой интенсивностью? Сегодня это, конечно, не так, но давайте не будем забывать, что еще три дня назад он был героем.
Когда вы покупаете такого игрока, секрет заключается в балансе команды. Роналду способен выигрывать для вас матчи, но, чтобы играть с ним в составе, вам нужно найти баланс вокруг него».
В минувшем матче «дьяволы» разгромно уступили принципиальному сопернику «Ливерпулю» со счетом 0:5 на домашней арене. Португалец забил единственный гол в ворота Алиссона, но тот был отменен из-за офсайда.
Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер уже нашел вариант продолжения карьеры на случай увольнения.
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