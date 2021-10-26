Венгер поставил под сомнения эффективность Роналду в АПЛ

Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Экс-тренер «Арсенала», а ныне глава FIFA по развитию футбола Арсен Венгер высказался для Metro о возвращении нападающего Криштиану Роналду в МЮ:

Верю, что Роналду все еще может забивать голы, которые нужны команде. Может ли он делать это, постоянно проводя игры с очень высокой интенсивностью? Сегодня это, конечно, не так, но давайте не будем забывать, что еще три дня назад он был героем.

Когда вы покупаете такого игрока, секрет заключается в балансе команды. Роналду способен выигрывать для вас матчи, но, чтобы играть с ним в составе, вам нужно найти баланс вокруг него».