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Венгер поставил под сомнения эффективность Роналду в АПЛ

«Дьяволы» с португальцем потерпели сокрушительное поражение
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:59
Венгер поставил под сомнения эффективность Роналду в АПЛ
Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Экс-тренер «Арсенала», а ныне глава FIFA по развитию футбола Арсен Венгер высказался для Metro о возвращении нападающего Криштиану Роналду в МЮ:

«Я бы не сказал, что это была ошибка. Но, конечно, был определенный эмоциональный момент – он был таким фантастическим игроком.

Верю, что Роналду все еще может забивать голы, которые нужны команде. Может ли он делать это, постоянно проводя игры с очень высокой интенсивностью? Сегодня это, конечно, не так, но давайте не будем забывать, что еще три дня назад он был героем.

Когда вы покупаете такого игрока, секрет заключается в балансе команды. Роналду способен выигрывать для вас матчи, но, чтобы играть с ним в составе, вам нужно найти баланс вокруг него».

В минувшем матче «дьяволы» разгромно уступили принципиальному сопернику «Ливерпулю» со счетом 0:5 на домашней арене. Португалец забил единственный гол в ворота Алиссона, но тот был отменен из-за офсайда.

Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер уже нашел вариант продолжения карьеры на случай увольнения.

Павел Харченко
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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Арсен Венгер

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