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Венгер: «Роналду должен был перейти в «Арсенал»
Тренер вспомнил начало карьеры звездного игрока
3 сентября 17:58
Арсен Венгер / фото - Getty Images
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниями о начале карьеры звездного форварда Криштиану Роналду.
Наставник рассказал в интервью Blind, как португалец должен был попасть в его команду.
«В этом больше эмоциональных причин, нежели футбольных. Не считаю это решение на 100% рациональным. Найти баланс в команде – большая проблема. Опытные игроки все еще много забивают.
Думаю, Алекс Фергюсон сыграл в этом большую роль. Роналду в свое время должен был перейти в «Арсенал», и Фергюсон забрал его у меня. Теперь он проделал это с «Сити».
Роналду был на нашей тренировочной базе в футболке «Арсенала». Но помощник сэра Алекса Карлуш Кейруш убедил его купить 18-летнего Роналду.
Мы могли заплатить всего четыре миллиона евро. А «Манчестер Юнайтед» заплатил 12».
Недавно стало известно, кого МЮ предлагал в обмен на Криштиану.
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