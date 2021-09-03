Венгер: «Роналду должен был перейти в «Арсенал»

Арсен Венгер / фото - Getty Images

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниями о начале карьеры звездного форварда Криштиану Роналду.

Наставник рассказал в интервью Blind, как португалец должен был попасть в его команду.

Думаю, Алекс Фергюсон сыграл в этом большую роль. Роналду в свое время должен был перейти в «Арсенал», и Фергюсон забрал его у меня. Теперь он проделал это с «Сити».

Роналду был на нашей тренировочной базе в футболке «Арсенала». Но помощник сэра Алекса Карлуш Кейруш убедил его купить 18-летнего Роналду.

Мы могли заплатить всего четыре миллиона евро. А «Манчестер Юнайтед» заплатил 12».