Официально. Венгер вернется к тренерской работе ради игры против ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе

Француз ушел из «Арсенала» в 2018 году

Арсен Венгер / фото - The Times

Легендарный экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер вновь станет на тренерский мостик в январе 2022-го года.

Специалист выведет на матч Сезонного кубка Аль-Рияада лучших игроков «Аль-Хилала» и «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. Противостоять его команде будет ПСЖ. Это подтвердил советник Королевского суда Саудовской Аравии Турки Альшейх на своей странице в Twitter.

В последний раз француз стоял у бровки поля еще в 2018-м году. С того времени он занимает должность директора по развитию футбола в FIFA. Именно Венгеру принадлежит идея проводить чемпионат мира каждые два года.

Мировому болельщику специалист известен своей длительной работой у руля «Арсенала». Коуч руководил командой долгих 22 года и построил в Лондоне настоящую команду-династию.

С «канонирами» он трижды выигрывал АПЛ, 7 раз Кубок Англии и столько же раз – Кубок английской лиги.

Также французу принадлежит историческое достижение с «Арсеналом – его команда выиграла чемпионство Англии, ни разу не проиграв за весь сезон АПЛ. Лондонцы до сих пор единственные, кому это удалось.

Ранее Венгер заявлял, что не исключает полноценного возвращения к тренерской работе.