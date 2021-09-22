Венгер: «Роналду должен был перейти в «Арсенал»
Венгер: «Я не исключаю возвращения к работе тренером»
На данный момент он работает в FIFA
12:53
Фото: BBC
Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил THE TELEGRAPH, что еще может возобновить работу тренером.
«Иногда мы должны признать, что наши дни на каком-то этапе подходят к концу. Я не исключаю возвращения к работе тренером, но я полностью сосредоточен на своей деятельности в FIFA и не слишком беспокоюсь об остальном. Всегда есть люди, которые говорят: «Ты слишком стар», поэтому во время ухода из «Арсенала» я, может быть, подумал, что они правы.
Но я в хорошей форме, и я еще окончательно не решил, что больше не буду работать тренером».
Он работает в FIFA главой стратегического развития футбола.
Недавно, Венгер предложил проводить ЧМ каждые два года.
Комментарии 0