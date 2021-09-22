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Венгер: «Я не исключаю возвращения к работе тренером»

На данный момент он работает в FIFA
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:53
Венгер: «Я не исключаю возвращения к работе тренером»
Фото: BBC

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил THE TELEGRAPH, что еще может возобновить работу тренером.

«Иногда мы должны признать, что наши дни на каком-то этапе подходят к концу. Я не исключаю возвращения к работе тренером, но я полностью сосредоточен на своей деятельности в FIFA и не слишком беспокоюсь об остальном. Всегда есть люди, которые говорят: «Ты слишком стар», поэтому во время ухода из «Арсенала» я, может быть, подумал, что они правы.

Но я в хорошей форме, и я еще окончательно не решил, что больше не буду работать тренером».

Он работает в FIFA главой стратегического развития футбола.

Недавно, Венгер предложил проводить ЧМ каждые два года.

Андрей Усмонов
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Арсен Венгер

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