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Венгер: «Жалею, что «Арсенал» не смог в свое время подписать Роналду»
Бывший главный тренер лондонского клуба вспомнил лучший сезон в истории «канониров»
10:58
Арсен Венгер / фото - Getty Images
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что в 2003 году хотел приобрести в команду Криштиану Роналду. Цитирует Венгера портал talkSPORT.
«Криштиану Роналду всегда был таким. Но он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Я очень жалею, что нам не удалось приобрести Роналду, мы были близки к этому».
Стоит отметить, что даже без Роналду «Арсенал» более чем успешно провел сезон-2003/2004. В том году «канониры» стали чемпионами АПЛ, не потерпев ни одного поражения.
Напомним, форвард донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик назвал Роналду главным кумиром детства.
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