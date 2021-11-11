Венгер: «Жалею, что «Арсенал» не смог в свое время подписать Роналду»

Бывший главный тренер лондонского клуба вспомнил лучший сезон в истории «канониров»

Арсен Венгер / фото - Getty Images

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что в 2003 году хотел приобрести в команду Криштиану Роналду. Цитирует Венгера портал talkSPORT.

«Криштиану Роналду всегда был таким. Но он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Я очень жалею, что нам не удалось приобрести Роналду, мы были близки к этому».

Стоит отметить, что даже без Роналду «Арсенал» более чем успешно провел сезон-2003/2004. В том году «канониры» стали чемпионами АПЛ, не потерпев ни одного поражения.

Напомним, форвард донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик назвал Роналду главным кумиром детства.