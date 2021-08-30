Венглинский: «Де Дзерби нужно подсказать, что есть еще интересы сборной Украины»

В стартовом составе «горняков» мало украинцев

Олег Венглинский / фото - dynamo.kiev

Бывший игрок сборной Украины Олег Венглинский прокомментировал ничью «Шахтера» с «Минаем» (1:1) и поделился мнением о малом количестве отечественный игроков в составе донецкой команды.

Потеря очков Шахтером в матче против Миная – очередная громкая сенсация?

«На игру Шахтера повлияло удаление. Но горняки наступили на те же грабли, когда есть Шахтер для Лиги чемпионов, и есть Шахтер для чемпионата Украины, в матчах которого оранжево-черные играют нехотя. У горняков не было нужного настроя на Минай, они думали взять малоизвестных соперников тепленькими… Тот же Марлон, к примеру, — мастеровитый игрок, но ему подавай Монако, Манчестер Сити и других грандов. Де Дзерби необходимо искоренять такое отношение, но итальянец только сейчас, похоже, начинает понимать, куда он попал. Если Шахтер не станет бороться, на одном мастерстве в чемпионате Украины не выедешь, и каждый выезд будет для горняков проблемным».

У сборной Украины впереди важные отборочные матчи ЧМ-2022. Динамо и Шахтер –базовые клубы для национальной команды. В каком состоянии игроки из наших ведущих клубов подошли к командировке в сборную?

«В Динамо после Евро потихоньку оживают лидеры – те же Цыганков и Сидорчук. Ребята выходят на прежний уровень. Надо отдать должное Мирче Луческу – в команде существует здоровая конкуренция, все сражаются за место в основе, и никто не обижается, если остается в запасе. Показательно, что даже после победы со счетом 7:0 Луческу остался недоволен и раздал на орехи некоторым исполнителям. Все сборники из Динамо сейчас выглядят отлично. Посмотрите только, что творят Шапаренко и Миколенко, стабильно играет Забарный, Тымчик начал забивать. Но особняком стоит Буяльский – сложившийся мастер, который к тому же классные голы забивает. Особенно меня впечатлил его гол Десне. Что касается сборников из Шахтера, то здесь ситуация не столь радужная. К примеру, Матвиенко допускает ошибку в матче с Монако и его садят в запас. Разве можно сразу делать такие выводы? В Лиге чемпионов за Шахтер играют по два украинца, и это печально. Почему не выходит на поле Степаненко – лидер и настоящий вожак команды? Нечасто играют и молодые – Сикан с Мудриком. Однако считаю, они еще не дотягивают до сборной. Мне кажется, де Дзерби нужно подсказать, что существуют еще и интересы сборной Украины».

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин, который пропустит матчи квалификации ЧМ-2022 из-за травмы, уже перенес операцию.

Напомним, Венглинский ранее сравнил нынешнее «Динамо» с командой Лобановского.