Венглинский: «Такого мощного «Динамо» не видел со времен Лобановского»

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Бывший нападающий Олег Венглинский оценил победу «Динамо» над «Колосом» (7:0).

Уже на 10-й минуте было понятно, что разгрома Колосу не избежать, но я не думал, что бело-синие так легко уничтожат своего оппонента. Однако «Динамо» набрало хороший ход и в тонусе вкатывается в сезон Лиги чемпионов. Признаюсь, что после команды Лобановского я еще не видел столь сильного «Динамо» — скоростного, мощного, демонстрирующего интенсивный футбол, за которым соперники не успевают.

Что касается «Колоса», то видно было, что эта команда неуправляема. О чем еще говорить, если, как утверждает Костышин, его подопечные делали на поле не то, о чем он просил…».