Итоги 6 тура УПЛ. «Динамо» уничтожило «Колос» и отправило в отставку Костышина. «Верес» не менее эффектно разнес «Десну»
Венглинский: «Такого мощного «Динамо» не видел со времен Лобановского»
Экс-форвард – о разгроме киевлян «Колоса»
Фото: Профутбол
Бывший нападающий Олег Венглинский оценил победу «Динамо» над «Колосом» (7:0).
«Колос» всегда ставил задачу отобрать очки у «Динамо». Были и скандальные матчи между этими командами. «Колос» также всегда был неудобным соперником для киевлян и старался дать бой. Но сегодняшнему «Динамо» сложно дать бой — это факт.
Уже на 10-й минуте было понятно, что разгрома Колосу не избежать, но я не думал, что бело-синие так легко уничтожат своего оппонента. Однако «Динамо» набрало хороший ход и в тонусе вкатывается в сезон Лиги чемпионов. Признаюсь, что после команды Лобановского я еще не видел столь сильного «Динамо» — скоростного, мощного, демонстрирующего интенсивный футбол, за которым соперники не успевают.
Что касается «Колоса», то видно было, что эта команда неуправляема. О чем еще говорить, если, как утверждает Костышин, его подопечные делали на поле не то, о чем он просил…».
«Динамо» лидирует в УПЛ после 6 туров.
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