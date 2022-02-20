Венгрия. «Фехервар» с тремя украинцами уступил аутсайдеру. «Ференцварош» сохранил лидерство, несмотря на ничью
В 21-м туре чемпионата Венгрии «Фехервар» и «Академия Пушкаша» дома уступили «Дебрецену» и «Уйпешту» соответственно. «Ференцварош» сыграл вничью с МТК.
Станислав Черчесов оставил в запасе вингера Александра Зубкова. Команда не сумела забить сопернику. Гол Захариассена был отменен.
Полузащитник Артем Фаворов провел полный матч за «Академию Пушкаша». Но дубль Дориана Бабунски принес победу сопернику.
Защитник Артем Шабанов отыграл 90 минут за «Фехервар», Евгений Макаренко провел 87 минут, Иван Петряк – 69. Богдан Леднев остался в запасе.
«Ференцварош» остался в лидерах чемпионата, опережая «Академию Пушкаша» на два очка. «Фехервар» отстает от третьей «Кишварды» на 11 пунктов.
Чемпионат Венгрии, 21 тур
МТК – «Ференцварош» 0:0
МТК: Миятович, Варью, Сепе, Райкович, Слука, Рамадани, Ката (Штибер, 46), Спировски (Сакалы, 46), Кадлец (Ковачрети, 82), Ковач (Мезей, 58), Грозав (Миовски, 46).
«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Ммаэ С., Блажич, Ботка (Цивич, 60), Лайдуни, Вечеи, Нген, Маркиньос (Аузки, 60), Захариассен, Боли (Бэйсси, 60).
Предупреждения: Ката, Спировски – Нген
«Академия Пушкаша» – «Дебрецен» 0:2
Голы: Бабунски Дор., 17, 70
«Академия Пушкаша»: Мартек, Солноки, Нуньеш, Стронати, Наги, Фаворов, Чорбу (Бакти, 79), Урблик (Пльсек, 63), Скрибек, Гера (Комароми, 46), Козак.
«Дебрецен»: Гроф, Поор (Бараняи, 74), Десландес, Павлович, Ференци, Барат, Бабунски Дав. (Баньей, 61), Сечи (Шош, 61), Боди, Джуджак (Уграй, 79), Бабунски Дор. (Тищлер, 73).
Предупреждения: Нуньеш – Поор, Гроф, Уграй
«Фехервар» – «Уйпешт» 1:2
Голы: Николич, 88 – Круазе, 46, Зивзивадзе, 74
«Фехервар»: Ковальчик, Него, Фиоло, Шабанов, Хангя, Алеф, Сендрей (Пинту, 56), Макаренко (Цуль, 87), Дардай (Николич, 69), Петряк (Бамгбойе, 69), Кодро.
«Уйпешт»: Банай, Паулевич, Кутрубис, Кууск, Антонов, Оново (Бумаль, 86), Чонгвал, Митрович, Круазе (Виана, 85), Беридзе (Катона, 63), Зивзивадзе (Кадар, 79).Предупреждение: Кодро
Комментарии 0