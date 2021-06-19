Венгрия сумела набрать очко в игре против Франции

Французам не удалось додавить соперника

Фото: twitter.com/EURO2020

Венгрия во втором матче группы F на Евро-2020 сумела отобрать очки у сборной Франции.

Французы контролировали игру, но как все более привычно в мире футбола, этого недостаточно для победы. Франция упустила несколько шансов, а в конце тайма пропустила. Фиола ворвался в штрафную и пробил, Льорис не выручил.

Во втором тайме уже Венгрия могла забить удвоить счет, но Шаллаи не смог поразить цель. А вот Франция своего добилась. Правда, Орбан в штрафной подарил мяч Гризманну и тот расстрелял ворота.

Франция могла забить второй, но великолепный Гулачи не дал забить Мбаппе, а удар от Дембеле приняла на себя штанга.

Венгрия набрала первое очко в группе, а у Франции четыре пункта.

Евро-2020. Группа F:

Венгрия – Франция 1:1

Голы: Фиоло, 45+2 – Гризманн, 66

Венгрия: Гулачи, Фиола, Салаи, Орбан, Него, Надь, Шафер (Чери, 76), Шаллаи, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Ботка, Салаи (Николич, 26).

Франция: Льорис, Варан, Кимпембе, Павар, Динь, Канте, Рабьо (Дембеле, 57; Лемар, 87), Погба (Толиссо, 76), Бензема (Жиру, 76), Мбаппе, Гризманн.