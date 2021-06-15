Евро 2020. Венгрия - Португалия. Онлайн трансляция прямо сейчас
Венгрия, трепещи. Роналду, Бернарду Силва и Бруну Фернандеш в старте Португалии на матч Евро-2020
Встреча начнется в 19:00
Криштиану Роналду / Фото: UEFA
Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура Евро-2020 между Венгрией и Португалией.
Венгрия: Гулачи, Ботко, Орбан, О. Солои, Г. Ловренчич, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, Фиоло, А. Солои, Шоллои.
Португалия: Руй Патрисиу, Геррейру, Пепе, Рубен Диаш, Семеду, Бруну Фернандеш, В. Карвалью, Данилу, Бернарду Силва, Диогу Жота, Роналду.
Видео трансляция матча Венгрия – Португалия.
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