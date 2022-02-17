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Вербич: «Большинство игроков «Динамо» рассматривает возможность покинуть Украину, если начнется война»

Хавбек надеется, что удастся все решить мирным путем
Футбол Украинская Премьер-лига
14:07
Вербич: «Большинство игроков «Динамо» рассматривает возможность покинуть Украину, если начнется война»
Фото: ФК Динамо

Хавбек «Динамо» Беньямин Вербич на фоне информации о возможном вторжении России в Украину высказался об отношении к данной проблеме в команде:

Ощущение, когда смотришь телевизор или читаешь новости, не из приятных. В самом деле, я даже не знаю, что и думать... Это то, чего я не мог себе представить даже в самых плохих мыслях. Однако теперь, по сообщениям СМИ, война, похоже, уже почти на носу. Я до сих пор не могу представить, что это произойдет.

Единственное, что мы можем сделать – это надеяться на дипломатические соглашения. Я сейчас за границей, но моя семья в Киеве. Большинство моих одноклубников рассматривают возможность ненадолго покинуть Украину в случае, если действительно начнется война.

Получили ли мы какие-либо инструкции от клуба на этот счет? На самом деле, какой-нибудь особой паники в клубе пока нет. Как и в самой стране. Я не хочу слишком затрагивать политику, но у меня такое ощущение, что в интернете гораздо больше паники, чем в реальной жизни. Люди нетерпеливы по поводу этой ситуации, но ситуация достаточно спокойна и, надеюсь, таковой и останется.

Что говорят мои украинские одноклубники? Эта сага длится уже некоторое время. Волнения начались на Донбассе и в Крыму и идут с 2014 года, и мы уже говорили об этом с товарищами по команде. Почему-то все были уверены, что этот конфликт не распространится дальше. Однако в последние дни они тоже немного больше нервничают и думают о том, что произойдет, если случится хуже всего. Неудобное напряжение действительно есть, но мне все же кажется, что все больше людей придерживаются мнения, что войны не будет. Я и сам очень надеюсь, что все решится мирным путем.

«Динамо» назвало предпоследнего соперника на сборах в Турции.

Источник: sport.ua Олег Шумейко-младший
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Беньямин Вербич Динамо Киев

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