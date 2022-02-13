Вербич: «Луческу не нравится, что мы ушли в отпуск на втором месте»

Беньямин Вербич / Фото: ФК Динамо

Вингер «Динамо» Беньямин Вербич высказался борьбе за чемпионство в УПЛ с «Шахтером».

– Он нас настраивает на чемпионат. Говорит всегда, что готовимся к УПЛ, ему не нравится, что мы на втором месте в отпуске. Говорит, чтобы мы взяли чемпионат.

Состояние команды и настроение хорошее. Ноги тяжелые, много матчей. Не сдаемся, идем дальше.