Бывший легионер «Динамо» не сумел остановить «Челси», который впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира
Вербич: «Луческу не нравится, что мы ушли в отпуск на втором месте»
«Динамо» отстает от «Шахтера» на 2 очка
13 февраля 07:53
Беньямин Вербич / Фото: ФК Динамо
Вингер «Динамо» Беньямин Вербич высказался борьбе за чемпионство в УПЛ с «Шахтером».
- У вас будет борьба с «Шахтером» за чемпионство. Что говорит Луческу на сборах?
– Он нас настраивает на чемпионат. Говорит всегда, что готовимся к УПЛ, ему не нравится, что мы на втором месте в отпуске. Говорит, чтобы мы взяли чемпионат.
Состояние команды и настроение хорошее. Ноги тяжелые, много матчей. Не сдаемся, идем дальше.
В турнирной таблице УПЛ «Динамо» отстает от «Шахтера» на 2 очка.
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