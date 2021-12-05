Вербич – о судействе Монзуль: «Говорить не буду – сами все видели»

«Динамо» разгромило «Верес», несмотря на спорный эпизод с пенальти

Веньямин Вербич / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Беньямин Вербич поделился мыслями после матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Вереса» (3:0).

Поле сегодня было очень тяжелое. О судействе говорить не буду – вы сами все видели. Поэтому игра и получилась настолько тяжелой для нас. Но мы все понимали, насколько для нас важно завоевать три очка, несмотря ни на что, чтобы продолжать находиться вверху турнирной таблицы.

Сегодня тебе удалось забить дважды – причем эти голы стали твоими первыми в нынешнем сезоне чемпионата Украины. Ты ощущаешь себя героем?

Нет, герои мы все – футболисты, тренеры, доктора, массажисты. Мы сделали все для того, чтобы выиграть, и благодаря командному духу удалось добиться результата.

Опиши свои забитые мячи.

В первом эпизоде Сидорчук хорошо нашел меня между линиями, я обыгрался с Цыганковым в стенку – и забил. А во втором моменте уже Шапаренко отдал хороший пас, я оказался один в штрафной, развернулся и пробил мимо вратаря.

В матче был спорный эпизод с пенальти. Арбитр Екатерина Монзуль попросила перебить удар с точки из-за вбегания в штрафную до удара. Решение было принято, несмотря на то, что Виктор Цыганков реализовал попытку и ранее врывание не влияло на эпизод.

Ранее мнением по поводу игры поделился главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.