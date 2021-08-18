Форвард «Десны»: «Ни разу не выигрывал у «Динамо», а хочется»
Вербич остался в запасе «Динамо» на матч против «Ингульца»
Известны составы на перенесенную игру четвертого тура УПЛ
Беньямин Вербич / Фото - ФК Динамо Киев
В перенесенном матче четвертого тура украинской Премьер-лиги «Динамо» номинально на выезде сыграет с «Ингульцом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Главные тренеры команд определились с составами на данную встречу. Отметим попадание в заявку нападающего киевлян Беньямина Вербича.
Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Ингулец» – «Динамо» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи.
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