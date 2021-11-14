Вербич получил очередную травму. Его Словения финишировала четвертой в отборе на ЧМ
В заключительном туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная Словении на своем поле переиграла Кипр.
Неприятный эпизод случился на 29-й минуте. Дискомфорт почувствовал нападающий «Динамо» Беньямин Вербич. На 31-й минуте его сменил Санди Ловрич.
Без вингера команда сумела добыть победу. На голы Зайца и Гнезды-Черина соперник ответил лишь мячом Какулиса.
Словения финишировала четвертой в группе H, Команда набрала аналогичное количество очков со Словакией – 14, уступив сопернику по дополнительным показателям.
Отбор на ЧМ-2022, группа H, десятый тур
Словения – Кипр 2:1
Голы: Зайц, 48, Гнезда-Черин, 84 – Какулис, 89
Словения: Облак, Балковец, Стоянович, Карничник, Бийол, Куртич, Гнезда-Черин, Вербич (Ловрич, 31), Иличич, Зайц (Штулац, 84), Целар (Врховец, 90).
Кипр: Михаил, Антониадис, Лайфис, Андреу, Артиматас, Кастанос, Ционис (Эфрем, 75), Авраам (Шполярич, 90), Папулис (Какулис, 81), Сотириу, Деметриу.
Предупреждения: Куртич, Стоянович – Андреу, Артиматас, Кастанос
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