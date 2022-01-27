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Вербич рассказал, из-за чего пропустил несколько тренировок во время сборов

Словенец отсутствовал в общей группе команды
Футбол Украинская Премьер-лига
16:14
Вербич рассказал, из-за чего пропустил несколько тренировок во время сборов
Беньфмин Вербич / фото - ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич рассказал клубной пресс-службе о подготовке команды к сезону.

В чем команда прибавила за эти сборы в первую очередь? Чему научилась?

«Мы учимся чему-то на каждой тренировке и в каждой контрольной игре. Пересматриваем товарищеские матчи, которые проводим на сборах. Анализируем ошибки и смотрим, как можем улучшить свою игру».

Ты пропустил несколько тренировок. В чем была причина и как чувствуешь себя сейчас?

«У нас было очень насыщенное начало сбора — по две тренировки в день, включая силовую работу в зале. Было много и беговой работы. Я почувствовал дискомфорт, и тренеры предоставили мне несколько дней отдыха. Сегодня уже чувствую себя лучше. Хотя сейчас у всех «тяжелые ноги», это видно даже по играм. Но мы здорово прибавили в физическом плане за этот сбор, набрали хорошую форму».

Впереди три дня отдыха, после чего команда отправится в Турцию, где погода ближе к зимней.

«У нас будет не три, а два выходных. Да, видел, что в Турции выпал снег. Но надеюсь, что через несколько дней, когда мы туда прилетим, погода будет нормальная, и условия будут комфортные для тренировок и матчей».

Выходные проведешь с семьей?

«Конечно. К тому же, у девушки на днях был день рождения, так что как раз отпразднуем. Сейчас отдохнем два дня, после чего снова встречаемся на базе и полетим на второй сбор».

В крайнем контрольном матче киевляне не смогли обыграть обидчиков «Зари».

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Беньямин Вербич

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