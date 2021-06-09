Вербич занимается с тренером-реабилитологом в Белграде

Вингер хочет быть готовым к старту нового сезона

Беньямин Вербич / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Беньямин Вербич рассказал о том, как проходит его реабилитация после травмы. Словенец хочет быть полностью готовым к старту нового сезона.

Для меня отпуск уже завершился. Провел его в Турции, в Мармарисе, летал туда со своей девушкой на восемь дней. Сейчас продолжаю активно восстанавливаться, чтобы быть готовым к новому сезону. Нахожусь в Белграде, занимаюсь здесь индивидуально под руководством тренера-реабилитолога. Выполняю много различных упражнений, направленных на восстановление.

Ранее полузащитник киевлян Александр Андриевский сообщил, что вскоре приступит к занятиям на базе.