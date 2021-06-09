Три клуба из Сегунды проявляют интерес к форварду «Динамо»
Вербич занимается с тренером-реабилитологом в Белграде
Вингер хочет быть готовым к старту нового сезона
Беньямин Вербич / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Беньямин Вербич рассказал о том, как проходит его реабилитация после травмы. Словенец хочет быть полностью готовым к старту нового сезона.
Для меня отпуск уже завершился. Провел его в Турции, в Мармарисе, летал туда со своей девушкой на восемь дней. Сейчас продолжаю активно восстанавливаться, чтобы быть готовым к новому сезону.
Нахожусь в Белграде, занимаюсь здесь индивидуально под руководством тренера-реабилитолога. Выполняю много различных упражнений, направленных на восстановление.
Ранее полузащитник киевлян Александр Андриевский сообщил, что вскоре приступит к занятиям на базе.
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