«Вердер» покинул первую Бундеслигу впервые за 41 год

В переходные матчи отправился «Кельн»

Фото - Вердер Бремен

В 34-м туре немецкой Бундеслиги «Вердер» уступил менхенгладбахской «Боруссии» (2:4), а «Кельн» переиграл «Шальке» (1:0).

Если «Шальке» потерял шансы на спасение досрочно, то бременцы их сохраняли до заключительного тура. Но поражение опустило их на семнадцатую строчку в турнирной таблице. Таким образом, команда вылетела из высшего дивизиона Германии впервые с сезона-79/80.

Переходные матчи с третьей командой второй Бундеслиги сыграет «Кельн». На данный момент такой является «Гройтер Фюрт».