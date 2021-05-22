«Вердер» вернул тренера, уступившего «Шахтеру» в финале Кубка UEFA
«Вердер» покинул первую Бундеслигу впервые за 41 год
В переходные матчи отправился «Кельн»
22 мая 19:47
Фото - Вердер Бремен
В 34-м туре немецкой Бундеслиги «Вердер» уступил менхенгладбахской «Боруссии» (2:4), а «Кельн» переиграл «Шальке» (1:0).
Если «Шальке» потерял шансы на спасение досрочно, то бременцы их сохраняли до заключительного тура. Но поражение опустило их на семнадцатую строчку в турнирной таблице. Таким образом, команда вылетела из высшего дивизиона Германии впервые с сезона-79/80.
Переходные матчи с третьей командой второй Бундеслиги сыграет «Кельн». На данный момент такой является «Гройтер Фюрт».Ранее «Вердер» вернул тренера, уступившего «Шахтеру» в финале Кубка UEFA.
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