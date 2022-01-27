Стало известно, когда Суркис и Луческу обсудят трансферы в «Динамо»
«Верес» арендует у «Динамо» экс-защитника «Шахтера»
20-летний игрок будет выступать за ровенский клуб
Алан Аусси / Фото - Динамомания
Защитник «Динамо» Алан Аусси отправится в аренду в «Верес». Об этом в эфире Футбол NEWS сообщил главный тренер ровенцев Юрий Вирт.
Нам однозначно нужно было усиление. Президент поставил задачу омолодить состав. Над этим и работала селекция.
Я доволен действиями Кобака и Брука, которые находятся у нас на просмотре. В конце сбора мы, скорее всего, подпишем с ними контракты.
Сегодня еще приедет центральный двадцатилетний защитник. Он будет взят в аренду у «Динамо» на полтора года с правом выкупа. Это Алан Аусси.
Ранее Аусси перешел в «Динамо» из донецкого «Шахтера».
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