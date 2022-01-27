«Верес» арендует у «Динамо» экс-защитника «Шахтера»

Алан Аусси / Фото - Динамомания

Защитник «Динамо» Алан Аусси отправится в аренду в «Верес». Об этом в эфире Футбол NEWS сообщил главный тренер ровенцев Юрий Вирт.

Я доволен действиями Кобака и Брука, которые находятся у нас на просмотре. В конце сбора мы, скорее всего, подпишем с ними контракты.

Сегодня еще приедет центральный двадцатилетний защитник. Он будет взят в аренду у «Динамо» на полтора года с правом выкупа. Это Алан Аусси.