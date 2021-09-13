«Верес» добыл третью победу подряд в УПЛ, на этот раз пострадал «Львов»

Ровенская команда набрала ход

Фото: UA-Football

В заключительном матче 7-го тура УПЛ «Верес» принимал «Львов».

Первый тайм оказался небогатым на моменты, команды ушли на перерыв при счете 0:0.

А в начале второго тайма «Верес» забил. И забил очень красиво. Отличился Кучеров.

Ровенская команда лучше контролировала мяч к концовке встречи, а «Львов» особых моментов не имел. И проиграл.

Это уже третья победа «Вереса» в УПЛ подряд, команда Вирта набрала ход.

УПЛ, 7-й тур

«Верес» – «Львов» 1:0

Гол: Кучеров, 53

«Верес»: Когут, Немчанинов, Мирошник, Солдат, Гончаренко, Кучеров (Полюлях, 76), Клец, Пасич, Пасич (Тимофеенко, 66), Панасенко (Петько, 86), Сергийчук (Шестаков, 86).

«Львов»: Ильющенков, Бусько (Зозуля, 76), Романчук, Махмутович, Якимец, Чирьяк, Брикнер, Политыло (Рожерио Шина, 61), Довгий, Алваро (Ньярко, 52), Ныч (Грисьо, 76).

Предупреждения: Якимец (14), Чирьяк (22), Довгий (44), Пасич (59), Шестаков (87), Ньярко (90).

Турнирная таблица УПЛ.