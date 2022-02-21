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«Верес» могут покинуть 10 игроков

Футболисты хотят повышения окладов
Футбол Украинская Премьер-лига
08:49
«Верес» могут покинуть 10 игроков
Фото: ФК Верес

Игроки «Вереса» хотят повышение оклада в команде.

Недавно руководство клуба предложило 10 игрокам продлить контракты, которые завершаются летом. Впрочем, футболисты выступили за значительное повышение зарплат.

Дело в том, что зарплаты игроков не менялись со времен выступления «Вереса» в Первой лиге. Базовые зарплаты в «Вересе» в пределах от 30 до 50 тысяч гривен в месяц. Есть и премиальные в случае победы – 500 тысяч гривен на команду, в 300 тысяч оценивается и ничья с соперниками, представлявшими Украину в еврокубках.

В УПЛ это одна из самых низких зарплат среди всех команд. Игроки настаивают на двукратном увеличении окладов. Руководство взяло время на размышление. В случае отказа, 10 игроков команды покинут ее свободными агентами.

27 февраля «Верес» сыграет против «Ворсклы» в первом матче УПЛ в новом году.

Андрей Усмонов
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