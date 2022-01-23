Вирт: «Спортивная составляющая «Вереса» опережает условия, в которых приходится тренироваться»
«Верес» может подписать игрока «Шальке»
Также на просмотре находится хавбек «Шахтера»
Игаль Брук / Фото: Facebook
На просмотре у «Вереса» находятся два потенциальных новичка.
Первый – хавбек «Шахтера» Эдвард Кобак. Его могут взять в аренду, если полузащитник подойдет команде. Первую половину сезона он провел в «Минае».
Также в Турции с командой находится нападающий Игаль Брук из молодежного состава немецкого «Шальке-04». У него есть украинский паспорт.
Сообщается, что на сборах ожидали и полузащитника из Англии, но тот не приехал по состоянию здоровья.
«Верес» проведет семь спаррингов.
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