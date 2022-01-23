«Верес» может подписать игрока «Шальке»

Также на просмотре находится хавбек «Шахтера»

Игаль Брук / Фото: Facebook

На просмотре у «Вереса» находятся два потенциальных новичка.

Первый – хавбек «Шахтера» Эдвард Кобак. Его могут взять в аренду, если полузащитник подойдет команде. Первую половину сезона он провел в «Минае».

Также в Турции с командой находится нападающий Игаль Брук из молодежного состава немецкого «Шальке-04». У него есть украинский паспорт.

Сообщается, что на сборах ожидали и полузащитника из Англии, но тот не приехал по состоянию здоровья.

«Верес» проведет семь спаррингов.