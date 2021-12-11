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«Верес» не удержал победу над «Рухом», пропустив в конце матча

Климчук спас львовян от поражения
Футбол Украинская Премьер-лига
18:53
«Верес» не удержал победу над «Рухом», пропустив в конце матча
Фото: НК Верес

«Верес» в матче 18-го тура УПЛ дома сыграл вничью с «Рух».

Матч получился не слишком зрелищным и равным, каким и вышел итоговый результат. Мешал еще и туман, который накрыл стадион, так что встречу смотреть было практически невозможно.

Голы случились во втором тайме. Панасенко в середине второго тайма отличился, выведя хозяев вперед. «Рух» хоть и владел преимуществом под конец встречи, но отыграться смог лишь в самой концовке благодаря пенальти. Климчук принес ничью львовянам

«Верес» завершит год на 8-й строчке. «Рух» остался 11-м но может опуститься ниже.

УПЛ. 18-й тур:

«Верес» – «Рух» 1:1

Голы: Панасенко, 62 - Климчук, 82 (пен.)

«Верес»: Когут, Шестаков, Мирошник, Гончаренко, Солдат, Дахновский (Пасич, 64), Петько, Пасич, Кучеров, Панасенко (Гегедош, 64), Сергийчук (Шестаков, 64).

«Рух»: Панькив, Белый, Дидык, Роман, Бойчук (Мысык, 67), Альваренга (Рунич, 66), Федорчук, Сапуга, Сыч, Климчук, Таллес (Притула, 79).

Андрей Усмонов
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