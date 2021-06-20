«Верес» оба сбора проведет в Украине

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Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о планах команды на летнее межсезонье. Ровенцы отказались от заграничных сборов.

Причины победы в Первой лиге с запасом? Здесь все в комплексе. С первого тура все были заряжены одной идеей. У нас не было в составе звезд, однако ребята профессионально относились к своим обязанностям. Одним словом – трудяги.

Наш президент выполнил все, что обещал, это подкупало. Соответственно, пришел и результат, причем, если посмотреть на итоговую турнирную таблицу, уверенный. Я благодарен своим футболистам за качественную работу.

Мы заявили три стадиона для домашних матчей – в Луцке, Тернополе и Ровно. Первое полугодие мы проведем на луцком «Авангарде». Но надеюсь, что после зимней паузы фаны «Вереса» увидят команду на родной арене, для этого есть все предпосылки.

У нас состоялся конструктивный разговор с президентом, по итогам которого был подписан трехлетний контракт. В первый сезон цель – закрепиться в элите…