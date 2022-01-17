«Верес» объявил о переходе защитника сборной Армении

Маргарян подписал полноценный контракт

Фото: НК Верес

«Верес» через свой сайт объявил о переходе защитника Жирайра Маргаряна.

Контракт с клубом подписан на три года. Он достался команде свободным агентом.

До Украины Маргарян играл на родине. Его последним клубом был «Арарат». Также он играл за ереванские «Урарту» и «Ширак».

Кроме того, у него есть опыт игры в еврокубках. Он отыграл четыре матча в Лиге конференций. На его счету также есть два матча за сборную Армении.

Это первый новичок «Вереса» в январе.