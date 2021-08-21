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«Верес» обыграл «Минай». Команды не реализовали пенальти и свободный удар с нескольких метров

Селезнева заменили как раз перед назначением 11-метрового
Футбол Украинская Премьер-лига
18:56
«Верес» обыграл «Минай». Команды не реализовали пенальти и свободный удар с нескольких метров
Фото - НК Верес

В пятом туре украинской Премьер-лиги «Верес» на своем поле переиграл «Минай».

Первый час игры выдался не особо ярким. За это время команды не нанесли на двоих ни одного удара в створ ворот.

Далее произошел довольно редкий эпизод. Кучер взял мяч в руки после передачи от своего партнера. Арбитр назначил свободный удар с нескольких метров. Однако Гончаренко даже не попал в ворота.

Правда, практически сразу Гегедош забил своей бывшей команде. Уже спустя пять минут гости также получили отличный шанс на гол. Билоног также им не воспользовался, не реализовав пенальти.

Закарпатцы так и не сумели отыграться в данном поединке. Удаление Дахновского в компенсированное время не успело отразиться на игре.

«Верес» набрал уже пять очков в турнирной таблице. «Минай» остался с четырьмя заработанными пунктами.

УПЛ, 5 тур

«Верес» – «Минай» 1:0

Гол: Гегедош, 60

«Верес»: Когут, Мирошник, Немчанинов, Солдат, Гончаренко, Пасич (Дахновский, 85), Полюлях (Клец, 77), Кучеров, Пасич (Тимофеенко, 85), Гегедош (Гечев, 67), Сергийчук (Панасенко, 77).

«Минай»: Кучер, Лиховидько, Багайоко (Синегуб, 68), Матич (Векляк, 68), Петрусенко, Кулиев, Хахлев, Горин, Кобак (Билоног, 56), Кныш (Гончар, 68), Селезнев (Ахмедзаде, 56).

Предупреждения: Сергийчук, Кучеров – Горин, Кулиев

Удаление: Дахновский

Сергей Стаднюк
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Верес Минай

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