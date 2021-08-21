«Верес» обыграл «Минай». Команды не реализовали пенальти и свободный удар с нескольких метров
В пятом туре украинской Премьер-лиги «Верес» на своем поле переиграл «Минай».
Первый час игры выдался не особо ярким. За это время команды не нанесли на двоих ни одного удара в створ ворот.
Далее произошел довольно редкий эпизод. Кучер взял мяч в руки после передачи от своего партнера. Арбитр назначил свободный удар с нескольких метров. Однако Гончаренко даже не попал в ворота.
Правда, практически сразу Гегедош забил своей бывшей команде. Уже спустя пять минут гости также получили отличный шанс на гол. Билоног также им не воспользовался, не реализовав пенальти.
Закарпатцы так и не сумели отыграться в данном поединке. Удаление Дахновского в компенсированное время не успело отразиться на игре.
«Верес» набрал уже пять очков в турнирной таблице. «Минай» остался с четырьмя заработанными пунктами.
УПЛ, 5 тур
«Верес» – «Минай» 1:0
Гол: Гегедош, 60
«Верес»: Когут, Мирошник, Немчанинов, Солдат, Гончаренко, Пасич (Дахновский, 85), Полюлях (Клец, 77), Кучеров, Пасич (Тимофеенко, 85), Гегедош (Гечев, 67), Сергийчук (Панасенко, 77).
«Минай»: Кучер, Лиховидько, Багайоко (Синегуб, 68), Матич (Векляк, 68), Петрусенко, Кулиев, Хахлев, Горин, Кобак (Билоног, 56), Кныш (Гончар, 68), Селезнев (Ахмедзаде, 56).
Предупреждения: Сергийчук, Кучеров – Горин, Кулиев
Удаление: Дахновский
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