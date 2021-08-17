«Верес» и «Ворскла» сыграли вничью в 4-м туре УПЛ
«Верес» отдал своего форварда в аренду в Первую лигу
Гайдучик пополнил состав «Ужгорода»
19:45
Николай Гайдучик / Фото: Верес
Форвард ровенского «Вереса» Николай Гайдучик на правах аренды перешел в «Ужгород» из Первой лиги.
Срок аренды Гайдучика с аутсайдером Первой лиги завершится по окончании сезона. При этом, «Верес» сможет вернуть игрока в зимнее межсезонье.
21-летний воспитанник ровненского футбола за «Верес» сыграл 15 матчей, из которых два в УПЛ.
Напомним, ранее полузащитник «Вереса» Михаил Гечев был вызван в сборную Молдовы.
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