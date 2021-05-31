«Верес» переиграл «Оболонь» и почти обеспечил себе титул Первой лиги
В перенесенном матче первого тура украинской Первой лиги «Верес» на выезде справился с «Оболонью».
Столичному клубу довольно быстро пришлось оказаться в роли догоняющих. После стремительной контратаки счет открыл Пасич.
После перерыва удвоил преимущество гостей Солдат. Далее ровенцы спокойно довели игру до положительного для себя результата.
«Верес» опережает «Черноморец» в турнирной таблице на четыре очка за два тура до финиша. «Оболонь» расположилась в середине табеля о рангах.
Первая лига, 1 тур
«Оболонь» – «Верес» 0:2
Голы: Пасич, 14, Солдат, 64
«Оболонь»: Литвиненко, Майданевич, Лукьянчук, Мате, Осман, Суханов (Мединский, 46), Савченко (Лобов, 69), Матяж, Мурза (Покотилюк, 75), Слободян (Щебетун, 58), Батальский.
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Немчанинов, Гончаренко, Полюлях, Дахновский (Тимофеенко, 84), Панасенко (Петько, 88), Пасич (Поворознюк, 90+4), Сергийчук (Кучеров, 89), Гегедош (Гайдучик, 82).Предупреждения: Слободян, Майданевич, Лукьянчук
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