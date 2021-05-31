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«Верес» переиграл «Оболонь» и почти обеспечил себе титул Первой лиги

Ровенцы опережают «Черноморец» на четыре очка за два тура до финиша
Футбол Первая лига
20:53
«Верес» переиграл «Оболонь» и почти обеспечил себе титул Первой лиги
Фото - Скриншот трансляции

В перенесенном матче первого тура украинской Первой лиги «Верес» на выезде справился с «Оболонью».

Столичному клубу довольно быстро пришлось оказаться в роли догоняющих. После стремительной контратаки счет открыл Пасич.

После перерыва удвоил преимущество гостей Солдат. Далее ровенцы спокойно довели игру до положительного для себя результата.

«Верес» опережает «Черноморец» в турнирной таблице на четыре очка за два тура до финиша. «Оболонь» расположилась в середине табеля о рангах.

Первая лига, 1 тур

«Оболонь» – «Верес» 0:2

Голы: Пасич, 14, Солдат, 64

«Оболонь»: Литвиненко, Майданевич, Лукьянчук, Мате, Осман, Суханов (Мединский, 46), Савченко (Лобов, 69), Матяж, Мурза (Покотилюк, 75), Слободян (Щебетун, 58), Батальский.

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Немчанинов, Гончаренко, Полюлях, Дахновский (Тимофеенко, 84), Панасенко (Петько, 88), Пасич (Поворознюк, 90+4), Сергийчук (Кучеров, 89), Гегедош (Гайдучик, 82).

Предупреждения: Слободян, Майданевич, Лукьянчук
Сергей Стаднюк
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