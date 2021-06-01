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«Верес» подпишет экс-капитана «Карпат»

Клец покинул Азербайджан
Футбол Украинская Премьер-лига
11:22
«Верес» подпишет экс-капитана «Карпат»
Фото: ФК Карпаты

Полузащитник Дмитрий Клец близок к возвращению в Украину.

25-летний игрок может оказаться в «Вересе». На данный момент он является свободным агентом.

Ровненский клуб ищет усиление на следующий сезон. Команда сыграет в УПЛ. Клец может стать первым новичком.

Дмитрий ранее играл в УПЛ за «Карпаты», а осенью прошлого года переехал в Азербайджан. Он играл за «Сабах» и Кешлю».

Источник: sportarena.com Андрей Усмонов
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