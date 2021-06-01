Подготовка к УПЛ. «Верес» продлил контракты с четырьмя игроками
«Верес» подпишет экс-капитана «Карпат»
Клец покинул Азербайджан
Фото: ФК Карпаты
Полузащитник Дмитрий Клец близок к возвращению в Украину.
25-летний игрок может оказаться в «Вересе». На данный момент он является свободным агентом.
Ровненский клуб ищет усиление на следующий сезон. Команда сыграет в УПЛ. Клец может стать первым новичком.
Дмитрий ранее играл в УПЛ за «Карпаты», а осенью прошлого года переехал в Азербайджан. Он играл за «Сабах» и Кешлю».
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