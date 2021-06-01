«Верес» подпишет экс-капитана «Карпат»

Клец покинул Азербайджан

Фото: ФК Карпаты

Полузащитник Дмитрий Клец близок к возвращению в Украину.

25-летний игрок может оказаться в «Вересе». На данный момент он является свободным агентом.

Ровненский клуб ищет усиление на следующий сезон. Команда сыграет в УПЛ. Клец может стать первым новичком.

Дмитрий ранее играл в УПЛ за «Карпаты», а осенью прошлого года переехал в Азербайджан. Он играл за «Сабах» и Кешлю».