Голкипер «Вереса» признался, чем его удивил матч с «Динамо»
«Верес» проиграл лидеру чемпионата Венгрии в контрольном матче
Ровненской команде не удалось отыграться
4 сентября 18:46
Фото: НК Верес
«Верес» в контрольном матче уступил венгерской «Кишварде».
Венгры забили в первом тайме дважды, на что украинцы ответили лишь одним голом во втором тайме. Он на счету Тимофеенко с пенальти.
«Кишварда» – «Верес» – 2:1
Голы: 14, 42 — Тимофиенко, 63, с пенальти.
«Верес»: Качак — Олексиевец (Е.Пасич, 46), Мирошник (Гук, 84), Махнев, Солдат, Полюлях (Кучеров, 79), Петько, Тимофиенко, Панасенко (Клец, 46), Дахновский (Г.Пасич, 71), Сергийчук (Смитюх, 84).
«Кишварда» является лидером чемпионата Венгрии.
Также «Верес» сыграет против другой команды с венгерской лиги - «Мезйокйовешда».
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