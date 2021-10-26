Лига TMS из-за ситуации с коронавирусом в Украине перенесла чемпиона Европы
«Верес» провел полную вакцинацию
Инициатором выступило руководство команды
Фото: НК Верес
«Верес» провел полную вакцинацию в команде.
Все игроки, персонал и тренеры команды привились от COVID-19. Эта была инициатива руководства клуба.
Отмечается, что это поможет команде сэкономить на тестировании, которое нужно было проводить регулярно.
Недавно коронавирус «ударил» по «Руху», из-за чего их матч с «Ингульцом» был перенесен.
Также из-за вспышки COVID-19 была перенесена игра Кубка Украины.
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