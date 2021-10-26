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«Верес» провел полную вакцинацию

Инициатором выступило руководство команды
Футбол Украинская Премьер-лига
09:27
«Верес» провел полную вакцинацию
Фото: НК Верес

«Верес» провел полную вакцинацию в команде.

Все игроки, персонал и тренеры команды привились от COVID-19. Эта была инициатива руководства клуба.

Отмечается, что это поможет команде сэкономить на тестировании, которое нужно было проводить регулярно.

Недавно коронавирус «ударил» по «Руху», из-за чего их матч с «Ингульцом» был перенесен.

Также из-за вспышки COVID-19 была перенесена игра Кубка Украины.

Источник: meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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