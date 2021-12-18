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«Верес» расстался с еще одним игроком

Клуб покинул полузащитник
Футбол Украинская Премьер-лига
18 декабря 22:17
«Верес» расстался с еще одним игроком
Фото: НК Верес

«Верес» объявил об уходе еще одного игрока.

Речь идет о полузащитнике Виталии Тимофеенко. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

За «Верес» он выступал на протяжении 2,5 лет. Он начинал в команде еще во Второй лиге. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 267 минут в УПЛ и два матча в Кубке Украины.

Клуб пожелал удачи игроку в дальнейшей карьере.

Ранее «Верес» расстался с еще одним из своих лидеров.

Андрей Усмонов
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