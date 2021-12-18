Один из лидеров «Вереса» покинул клуб
«Верес» расстался с еще одним игроком
Клуб покинул полузащитник
18 декабря 22:17
Фото: НК Верес
«Верес» объявил об уходе еще одного игрока.
Речь идет о полузащитнике Виталии Тимофеенко. Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.
За «Верес» он выступал на протяжении 2,5 лет. Он начинал в команде еще во Второй лиге. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 267 минут в УПЛ и два матча в Кубке Украины.
Клуб пожелал удачи игроку в дальнейшей карьере.
Ранее «Верес» расстался с еще одним из своих лидеров.
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