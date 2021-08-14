«Верес» и «Ворскла» сыграли вничью в 4-м туре УПЛ
Ровенский «Верес» упустил победу над «Ворсклой», в матче 4-го тура УПЛ. Поединок завершился со счетом 1:1.
Форвард «Вереса» Михаил Сергийчук не реализовал 11-метровый на 57-й минуте матча, отправив мяч «паненкой» под перекладину.
Несмотря на результат, эта встреча стала знаковой для другого игрока ровенского клуба. Защитник Игорь Солдат мало того что забил свой первый гол в УПЛ, так еще и сравнял счет встречи.
УПЛ. 4-й тур
«Верес» – «Ворскла» 1:1 (0:0)
Голы: Тилль (48, пенальти), Солдат (54).
«Верес»: Когут, Солдат, Немчанинов, Мирошник, Гончаренко, Пасич (Дахновский, 86), Полюлях (Клец, 71), Кучеров, Пасич (Тимофеенко, 87), Гегедош (Гечев, 76), Сергийчук (Гайдучик, 86).
«Ворскла»: Ризнык, Тамм, Пердута, Якубу, Чеснаков, Скляр (Эсеола, 87), Кане (Вакула, 69), Челядин, Тилль, Пуцлин, Степанюк (Пешич, 77).
Предупреждения: Полюлях (45), Кане (61), Тамм (90).
Напомним, «Ворскла» вылетела из Лиги конференций.
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