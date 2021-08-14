«Верес» и «Ворскла» сыграли вничью в 4-м туре УПЛ

Михаил Сергийчук не смог реализовать пенальти

«Верес» - «Ворскла» / фото - UA-Футбол

Ровенский «Верес» упустил победу над «Ворсклой», в матче 4-го тура УПЛ. Поединок завершился со счетом 1:1.

Форвард «Вереса» Михаил Сергийчук не реализовал 11-метровый на 57-й минуте матча, отправив мяч «паненкой» под перекладину.

Несмотря на результат, эта встреча стала знаковой для другого игрока ровенского клуба. Защитник Игорь Солдат мало того что забил свой первый гол в УПЛ, так еще и сравнял счет встречи.

УПЛ. 4-й тур

«Верес» – «Ворскла» 1:1 (0:0)

Голы: Тилль (48, пенальти), Солдат (54).

«Верес»: Когут, Солдат, Немчанинов, Мирошник, Гончаренко, Пасич (Дахновский, 86), Полюлях (Клец, 71), Кучеров, Пасич (Тимофеенко, 87), Гегедош (Гечев, 76), Сергийчук (Гайдучик, 86).

«Ворскла»: Ризнык, Тамм, Пердута, Якубу, Чеснаков, Скляр (Эсеола, 87), Кане (Вакула, 69), Челядин, Тилль, Пуцлин, Степанюк (Пешич, 77).

Предупреждения: Полюлях (45), Кане (61), Тамм (90).

Напомним, «Ворскла» вылетела из Лиги конференций.