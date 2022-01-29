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«Верес» в результативном матче проиграл аутсайдеру чемпионата Чехии

Команды забили семь мячей на двоих
Футбол Украинская Премьер-лига
19:27
«Верес» в результативном матче проиграл аутсайдеру чемпионата Чехии
Фото: НК Верес

«Верес» в контрольном матче на сборе в Турции проиграл чешскому клубу «Карвина».

Команды забили аж семь голов на двоих, но «Верес» все же уступил. «Карвина» занимает последнее, 16-е место в чемпионате Чехии.

Товарищеский матч:

«Верес» – «Карвина» 3:4

Голы: Шестаков, 38, Сергийчук, 63, Панасенко, 65 — Косе, 46, 56, Свобода, 49, Микуш, 72

«Верес» (1 тайм): Когут — Солдат, Гук, Махнев, Маргарян, Крэйда, Кучеров, Дахновский, Г.Пасич, Кобак (на просмотре), М.Шестаков.

«Верес» (2 тайм): Ющишин — Солдат (Панасенко, 63), Мирошник, Махнев, Данилюк, Петько, Полюлях, Е.Пасич, Гечев, Гайдучик, Сергийчук.

«Карвина»: Байза (Нейман, 46) — Латал, Бухта (Теплан, 63), Кобури (Драме, 63), Шехич — Янош (Юрса, 63), Косе (Марко Тулио, 63) — Чмелик (Микуш, 63), Зорван (Чвея, 46), Бартошак (Синявский, 63) — Дуросинми (Свобода, 46).

С другим чешским клубом ровненский клуб сыграл вничью.

Андрей Усмонов
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Верес Товарищеские матчи (футбол)

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