«Верес» виграв турнір, засмутивши у фіналі команду зірок футболу з Селезньовим та Федецьким

У благодійному турнірі заграли два клуби УПЛ

Фото: Верес

Рівненський «Верес» у Ковелі переміг у благодійному аматорському турнірі «Кубок вільних людей».



У фіналі «Верес» обіграв збірну зірок українського футболу (2:1), у складі якої грали Євген Селезньов, Артем Федецький, В’ячеслав Шевчук та Максим Шацьких.

Також учасниками турніру булі: «Рух», «Карпати», «Волинь», аматорські «Нижній Вербіж» з Івано-Франківська, «Ковель-Волинь», «Володимир», «Шахтар» із Нововолинська та «Луцьксантехмонтаж».

Згідно з правилами турніру, кожен матч складався з 2 таймів по 20 хвилин.

Зазначимо, що за «Верес» зіграв арендований у «Динамо» футболіст «Дніпра-1» Роман Вантух.

Нагадаємо, раніше відомий футбольний функціонер запропонував «Вересу» змінити емблему через російське вторгнення.