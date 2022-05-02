Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Футбол (11 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эвертон - Челси 1:0 Окончен
16:00 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Окончен
18:30 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Труа - Лилль 3:0 Окончен
16:00 Монако - Анже 2:0 Окончен
18:05 Бордо - Ницца 0:1 Окончен
21:45 Марсель - Лион 0:3 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Фиорентина 1:0 Окончен
19:00 Удинезе - Интер 1:2 Окончен
21:45 Рома - Болонья 0:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Барселона - Мальорка 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Байер - Айнтрахт -:- Запланирован
21:30 Боруссия Мёнхенгладбах - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вильярреал - Ливерпуль -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
live
Информационный марафон
19:40
Хоккей. Лига чемпионов. Четвертьфинал. Спарта - Регле

«Верес» виграв турнір, засмутивши у фіналі команду зірок футболу з Селезньовим та Федецьким

У благодійному турнірі заграли два клуби УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
18:30
«Верес» виграв турнір, засмутивши у фіналі команду зірок футболу з Селезньовим та Федецьким
Фото: Верес

Рівненський «Верес» у Ковелі переміг у благодійному аматорському турнірі «Кубок вільних людей».

У фіналі «Верес» обіграв збірну зірок українського футболу (2:1), у складі якої грали Євген Селезньов, Артем Федецький, В’ячеслав Шевчук та Максим Шацьких.

Також учасниками турніру булі: «Рух», «Карпати», «Волинь», аматорські «Нижній Вербіж» з Івано-Франківська, «Ковель-Волинь», «Володимир», «Шахтар» із Нововолинська та «Луцьксантехмонтаж».

Згідно з правилами турніру, кожен матч складався з 2 таймів по 20 хвилин.

Зазначимо, що за «Верес» зіграв арендований у «Динамо» футболіст «Дніпра-1» Роман Вантух.

Нагадаємо, раніше відомий футбольний функціонер запропонував «Вересу» змінити емблему через російське вторгнення.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рух Верес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

﻿Футбольний функціонер просить «Верес» прибрати з емблеми букву V
﻿Футбольний функціонер просить «Верес» прибрати з емблеми букву V
Футбол Украинская Премьер-лига
15:56
Президент «Вереса»: «Будет рассматриваться вариант начать следующий сезон УПЛ на западе Украины»
Президент «Вереса»: «Будет рассматриваться вариант начать следующий сезон УПЛ на западе Украины»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 апреля 13:32
Белорусский тренер: «Я буду защищать Украину»
Белорусский тренер: «Я буду защищать Украину»
Футбол Украинская Премьер-лига
22 апреля 16:20
Президент клуба УПЛ: «Оккупанты расстреляли моих охранников»
Президент клуба УПЛ: «Оккупанты расстреляли моих охранников»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 апреля 22:20

Новости: Футбол

Команда Кочергіна та Шкуріна виграла у «Леха» Кендзьори в фіналі кубка Польщі
Команда Кочергіна та Шкуріна виграла у «Леха» Кендзьори в фіналі кубка Польщі
Украинские легионеры
19:44
«Верес» виграв турнір, засмутивши у фіналі команду зірок футболу з Селезньовим та Федецьким
«Верес» виграв турнір, засмутивши у фіналі команду зірок футболу з Селезньовим та Федецьким
Украинская Премьер-лига
18:30
«Зіграв як лайно». Президент «Краковії» оцінив гру Коноплянки
«Зіграв як лайно». Президент «Краковії» оцінив гру Коноплянки
Украинские легионеры
17:57
Де Дзербі: «Можливо, це був мій останній день як тренера «Шахтаря»
Де Дзербі: «Можливо, це був мій останній день як тренера «Шахтаря»
Украинская Премьер-лига
17:24
﻿Футбольний функціонер просить «Верес» прибрати з емблеми букву V
﻿Футбольний функціонер просить «Верес» прибрати з емблеми букву V
Украинская Премьер-лига
15:56
Коноплянка провел полный официальный матч впервые за 2 года и 2 месяца
Коноплянка провел полный официальный матч впервые за 2 года и 2 месяца
Украинские легионеры
14:50
Официально. УАФ утвердила решение о досрочном завершении сезона УПЛ
Официально. УАФ утвердила решение о досрочном завершении сезона УПЛ
Украинская Премьер-лига
14:27
Один из лучших легионеров «Динамо» при Реброве уже ходит с пивным животом
Один из лучших легионеров «Динамо» при Реброве уже ходит с пивным животом
В Европе
13:30
«Для меня российского спорта сейчас не существует». Известнейший комментатор «Матч ТВ» сбежал из россии, когда началась война
«Для меня российского спорта сейчас не существует». Известнейший комментатор «Матч ТВ» сбежал из россии, когда началась война
В Европе
12:56
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
19
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Жена Усика высказалась о патриархе кирилле
Бокс Профессиональный бокс
26 апреля 11:20
21
Дебют вышел неудачным. Белодед в новой весовой категории вылетела во втором раунде чемпионата Европы
Дебют вышел неудачным. Белодед в новой весовой категории вылетела во втором раунде чемпионата Европы
Дзюдо
29 апреля 16:33
1
Все новости